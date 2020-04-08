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В Минздраве объяснили, когда можно будет смягчить карантин

8 апреля, 09:28

Денис Беспалов

Этот вопрос будет рассматриваться только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания

Введенные в Украине карантинные мероприятия дают результат – уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом заявил начальник отдела эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья при Минздраве Роман Родына, передает hromadske.

Однако, по его словам, смягчать ограничительные меры пока рано, этот вопрос будет рассматриваться только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора – выходной день, не выходной – то, конечно, такой вопрос будет озвучен. Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали выполнять те ограничительные меры, которые сейчас введены", – сказал он.

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Ранее СМИ сообщили, что в Украине планируют поэтапно смягчать действующие ограничения. Так, с 14 апреля в стране вновь откроются магазины площадью до 400 кв. м, а также строительные и садовые комплексы. С 1 мая откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские, а уже с середины месяца возобновится учебный процесс в школах, а также снова будут работать рестораны и салоны красоты.

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Однако граница может остаться закрытой вплоть до конца июня.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что в Украине запустили приложение для контроля за карантином через телефон.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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