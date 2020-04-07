В Украине смягчат карантин: СМИ раскрыли подробности

Уже до конца месяца по стране снова начнут открываться закрытые ранее магазины

В Украине планируют поэтапно смягчать действующие до 24 апреля карантинные меры – этот процесс должен начаться уже в этом месяце.

Об этом сообщает LB.ua.

Источники издания утверждают, что с 14 апреля в стране вновь откроются магазины площадью до 400 кв. м, а также строительные и садовые комплексы.

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С 1 мая откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские, а уже с середины месяца – возобновится учебный процесс в школах, а также снова будут работать рестораны и салоны красоты.

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При этом граница может остаться закрытой вплоть до конца июня. Соответственно не будут работать и аэропорты. В то же время, ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

По данным издания, празднование Пасхи запрещать не будут – хотя ходить в гости нынешние ограничения не позволяют, проверять исполнение предписаний в каждой отдельной квартире полиция не станет.

Как уже сообщалось, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин с 12 марта до 3 апреля, но, не дожидаясь его окончания, 25 марта карантин продлили еще на месяц – до 24 апреля. На это время закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия и крупные собрания людей, отменено авиа-, железнодорожное и междугороднее транспортное сообщение.

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