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В МВД создали "дорожную карту" безопасности на выборах

Сегодня, 18:23

Созданная Нацполицией "дорожная карта" поможет отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования

Фото: Getty Images
В МВД создали "дорожную карту" безопасности на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9e2/492/5c59e249254dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9e2/492/5c59e249254dd.jpg Украина Созданная Нацполицией "дорожная карта" поможет отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования

Национальная полиция Украины разработала во всех регионах страны так называемые "дорожные карты" обеспечения общественной безопасности на выборах, сообщил советник главы МВД и председатель рабочей группы Иван Стойко.

"С помощью этой "дорожной карты" можно отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования. В день выборов будет работать патрульная полиция, управления защиты экономики и другие структуры и подразделения", – приводит его слова пресс-служба министерства.

По словам Стойко, на данный момент наблюдателями на выборы уже зарегистрировались около 300 граждан иностранных государств, безопасностью которых также занимается МВД.

Другой советник министра Михаил Апостол рассказал о встрече рабочей группы с членами избирательных штабов и общественными организациями.

"Мы провели встречи по закрепленным регионам. Мы действуем в рамках своих полномочий и действующего законодательства. Мы аполитичны и равноудалены от всех кандидатов в президенты. Мы можем давать только правовую оценку действиям. Мы общаемся со всеми штабами кандидатов и общественными организациями, а также реагируем на все заявления, сообщения в социальных сетях и СМИ", – подчеркнул он.

Член рабочей группы Иван Варченко отметил, что украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе – смогут проголосовать на неоккупированной территории Украины. На сегодняшний день по фактам подкупа избирателей начато уже 29 производств, добавил он.

Напомним, что в Украине хотят усилить ответственность и за прямой подкуп: если полиция докажет, что избиратель получил средства за голосование – ему может грозить до 2 лет тюрьмы. Сейчас за это предусмотрены исправительные работы или штраф до 5100 гривен.

Кроме того, сообщалось, что всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В то же время в координационном штабе МВД по обеспечению правопорядка на выборах сообщили, что подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя.

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Тег выборы, подкуп, выборы президента, подкуп избирателей, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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