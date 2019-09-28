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В Нацгвардии рассказали, сколько хасидов в Умани ожидают в этом году

28 сентября, 10:36

В течение празднования порядок будут обеспечивать правоохранители

фото: Нацгвардия

фото: Нацгвардия

Паломники-хасиды продолжают массово прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года. В настоящее время в Одесский аэропорт прибыли около 4600 паломников. В этом году их ожидается около 20 тысяч. Об этом сообщили на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

Гвардейцы круглосуточно патрулируют у терминала аэропорта, а также на паркинге и прилегающей территории. Из Одессы хасиды будут направляться автобусами в Умань.

"Наша основная и первоочередная задача состоит в том, чтобы граждане и гости нашего города и страны чувствовали себя безопасно. Сегодня чрезвычайных событий и грубых нарушений порядка не допущено", – рассказывает командир патрульного батальона майор Иван Бондаренко.

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Нацгвардейцы совместно с полицейскими будут обеспечивать правопорядок в течение всего периода празднования.

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Напомним, мы писали, что всего в Украину уже прибыли около 17 тысяч паломников-хасидов. В Умани в районе несения службы разработано 46 пеших маршрутов, 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и два пункта визовой поддержки.

В этом году паломники-хасиды отметят наступление Нового, 5780 года по иудейскому календарю – Рош-ха-Шана, который в этом году будут праздновать с вечера 29 сентября до вечера 1 октября. Самые обеспеченные арендуют жилье максимально близко к могиле праведника Нахмана — по поверьям хасидов считается, что близость к нему сулит удачу на протяжении всего года. "Сегодня" пообщались с местными жителями и выяснили, как горожане готовятся подзаработать на паломниках.

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