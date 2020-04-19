В Нацполиции рассказали, как прошли богослужения во время карантина

Из более 13 тысяч храмов нарушения зафиксировали в 19

В Украине в большинстве храмах Пасхальные богослужения во время карантина прошли без нарушений. Об этом сообщили в МВД.

Как уточняется, всего по Украине зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина. В общем праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах страны.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

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"Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. Впрочем течение суток зафиксированы случаи присутствии более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Отмечается, что нарушение ограничений во время служб в храмах зафиксированы в Донецкой области – 4, в Днепропетровской и Запорожской – по 2, в Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях – по 1.

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Напомним, верующие Украинской Православной Церкви смогут отметить Пасху и освятить куличи в условиях карантина, и должны с пониманием отнестись к ограничениям из-за коронавируса. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил людей с Пасхой.

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Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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