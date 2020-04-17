В Офисе президента объяснили, почему украинские журналисты не были на обмене пленными

Во время вчерашнего обмена пленными на Донбассе не пригласили украинских журналистов освещать это событие из соображений карантинных мер.

Об этом рассказала "Детектор медиа" пресс-секретарь руководителя Офиса президента Даша Заривная.

Она пообещала, что после снятия карантина, журналисты, как и прежде, будут приглашаться на подобные события.

Реклама

"На предыдущих обменах присутствовали абсолютно все медиа, которые выразили желание освещать событие. Для нас безопасность и здоровье журналистов являются приоритетными. Поэтому нарушение правил карантина недопустимо", – сказала Заривная.

Журналист телеканала "Украина" Александр Махов в Facebook отмечал, что обмен состоялся без присутствия украинских журналистов…

"Зато со стороны боевиков присутствовали не менее семи представителей различных медиа. В том числе федеральный российский телеканал "Россия", – написал он.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреля

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше).

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. Все, кто вернулись из тюрем боевиков, отправлены на обсервацию на две недели. Имена освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама