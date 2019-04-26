В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе

Все стороны должны по-прежнему демонстрировать политическую волю

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В ООН ожидают, что все стороны конфликта на востоке Украины продолжат действовать в рамках Минских соглашений и предпримут необходимые шаги, чтобы оживить переговорный процесс. Об этом сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Мы ожидаем, что в соответствии с Минскими соглашениями все будут действовать соответствующим образом и делать все, чтобы оживить дипломатические усилия. Все стороны должны по-прежнему демонстрировать политическую волю и делать шаги, которые помогли бы снизить напряжение и позволили бы возобновить конструктивный диалог в рамках существующих механизмов", – сказала она на заседании Совета безопасности ООН.

Замгенсекретаря ООН просила стороны воздержатся от действий, которые могли бы подорвать мирный процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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