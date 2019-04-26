Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе

Сегодня, 00:32

Все стороны должны по-прежнему демонстрировать политическую волю

Фото: Getty Images

В ООН ожидают, что все стороны конфликта на востоке Украины продолжат действовать в рамках Минских соглашений и предпримут необходимые шаги, чтобы оживить переговорный процесс. Об этом сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Мы ожидаем, что в соответствии с Минскими соглашениями все будут действовать соответствующим образом и делать все, чтобы оживить дипломатические усилия. Все стороны должны по-прежнему демонстрировать политическую волю и делать шаги, которые помогли бы снизить напряжение и позволили бы возобновить конструктивный диалог в рамках существующих механизмов", – сказала она на заседании Совета безопасности ООН.

Замгенсекретаря ООН просила стороны воздержатся от действий, которые могли бы подорвать мирный процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ООН, Украина, РФ, минские договоренности

Вы сейчас просматриваете новость " В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путинский указ о паспортах на Донбассе – США заявили, что Россия раздувает конфликт вместо мирного курса после президентских выборов

Сегодня, 00:13

Недопустимо, что Россия идет на подрыв Минского процесса лишь через четыре дня после президентских выборов в Украине

Канада осудила "паспортное" решение Кремля

Вчера, 02:31

Канада осуждает поддерживаемое Россией насилие на востоке Украины и дестабилизационное предложение

Генсек ООН: Дух и буква Минских договоренностей будут соблюдены

Вчера, 02:06

ООН подчеркивает свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины

Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией

21 апреля, 22:08

По его словам, сейчас задача номер один вернуть всех украинских заключенных, всех пленных, военнопленных

Порошенко: За войну на Донбассе мы платим самую большую цену

16 апреля, 21:44

Президент высказал мнение, что для страны-агрессора России последствия ее действий уже стали тяжелым бременем

Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине

1 апреля, 20:18

Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса в Украине

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе

"Порошенко подчинится указу Зеленского о досрочном роспуске Рады"

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Аленичев еще не отчаялся. В Красноярске повержен "Оренбург"

Улучшаем ноутбук с помощью пластиковой бутылки

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер

Сколько сала в день полезно для спортсмена?

Преимущества плиометрических упражнений

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

Швейцарский рюкзак для путешествий и работы. Подарок при заказе!

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Как змеи живут зимой

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции