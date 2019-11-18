В ПЦУ развенчали миф о "печати антихриста" на биометрическом паспорте

Фото: pomisna.info

В Православной церкви Украины (ПЦУ), которую недавно признала одна из старейших церквей мира, развенчали миф о "печати Антихриста" на биометрическом паспорте. Соответствующее разъяснение ПЦУ опубликовала в Facebook.

"Является ли угрозой биометрический паспорт? Вокруг этого вопроса идут споры среди представителей разных конфессий. Чем только не запугивают людей – потерей приватности, "отречением от Господа", "печатью антихриста". И все это – якобы от имени Церкви. Впрочем, на самом деле Православная Церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса. Никакой религиозной подоплеки в биометрическом паспорте нет", – говорится в сообщении.

В ПЦУ отмечают, что технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни: каждый день мы пользуемся интернетом, мобильной связью, данные о нас хранятся в электронных базах различных учреждений.

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"В конце концов, сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает нашу жизнь в обществе безопаснее: он помогает быстро установить личность и помочь ей, если возникнет такая необходимость, или задержать лицо, если оно нарушило закон. То есть, искренне верующему человеку, которому нечего скрывать, который живет законопослушно, бояться нечего. Господь не зря наделил человека даром свободы выбора. То, что из Писания известно, как "печать антихриста", может быть принято только при осознанном выборе человека, которая отречется от Бога. Тайно, из-за технологии, без ведома самого лица никто не сможет сделать верующего христианина слугой дьявола", - отметили в ПЦУ.

В церкви напомнили, что люди каждый день пользуются обычными паспортами, имеют идентификационные коды, ежедневно предоставляют персональные данные, и ничего предосудительного здесь нет.

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"Все это касается материального мира, зато настоящая вера в Господа – в душе. На ней никто не сможет поставить "печать", или отделить человека от любви Божьей, если он сам не отречется от нее", – отметили в ПЦУ.

Напомним, что 8 ноября в каирском храме архангела Михаила патриарх Александрийский Феодор II провел божественную литургию, в ходе которой зачитал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания – в списке остальных церковных предстоятелей он занимает 15-е место. Это означает фактическое признание ПЦУ как поместной автокефальной церкви в Украине.

По этому поводу Русская православная церковь уже пригрозила Феодору религиозным бойкотом – патриарх Кирилл больше не будет поминать патриарха Александрийского и всей Африки во время своих богослужений.

6-7 января в Стамбуле состоялось торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

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