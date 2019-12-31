В плену боевиков остаются сотни украинцев: СМИ назвали имена

Фото: Yevgen Honcharenko/Pool via REUTERS

После того как Киев и непризнанные сепаратистские "республики" Донбасса обменялись двумя сотнями удерживаемых лиц, стало понятно, что боевики продолжают держать в плену еще около 300 украинских заложников , о чем рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.

А между тем СМИ продолжают публиковать все новые имена украинцев, об удержании которых на оккупированной территории точно знают их родственники и правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время предновогодних переговоров в Минске, пише ресурс Донбасс.Реалии.

В числе узников немало гражданских лиц:

Валерий Матюшенко – предприниматель, музыкант, заложник группировки "ДНР", схвачен в родном Кальмиусском 15 июля 2017 года и приговорен так называемым судом группировки на 10 лет тюрьмы за "шпионаж". Сейчас его удерживают якобы в Макеевке.

Виталий Атаманчук – 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 года в Донецке вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО № 5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Группировка "ДНР" публично ни разу не сообщала о нем.

Владислав Пазушко , Максим Солодовников , Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов – школьники в возрасте от 15 до 17 лет, были задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018 года. За "терроризм" и "диверсионную деятельность" подростки получили от группировки "ДНР" сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания.

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На следующий день после обмена 29 декабря главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал". Отпустили ли подростков – неизвестно.

Сергей Русинов – 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств, "осужден" группировкой "ЛНР" к шести годам тюрьмы за "разжигание розни" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии № 60, что в пгт Лозовский Луганской области.

Вадим Дреев – пропавший в апреле 2019 года 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что человек имеет инвалидность 2-й группы.

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Роман Сагайдак – похищенный в июне 2017 года в родном Луганске предприниматель, 26 ноября 2018 года обвинен группировкой "ЛНР" в "разбое, который нанес непоправимый ущерб республике". Получил "приговор" – 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Немалую часть заложников составляют украинские военные:

Юрий Гордейчук , Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки "ДНР" 22 мая 2019 года .

Виталий Чмиль – боец ​​36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года.

Андрей Качинский – боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, пленный 29 декабря 2018 года. В январе 2019-го группировка "ДНР" опубликовало видео с Качинским, где военный рассказывает о том, что воевать на Донбасс пошел якобы под давлением. В ВСУ опровергли эти заявления.

Станислав Панченко – боец ​​58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года. Через три дня группировка "ДНР" распространила видео его допроса, где военный рассказал якобы о беспорядке и пьянстве в ВСУ. В бригаде заявили, что боевики психологически и, возможно, физически давили на Панченко.

Николай Гриненко – боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019-го. С ним группировка "ДНР" также распространила пропагандистское видео спустя более недели после захвата. На нем Гриненко якобы признается в том, что пошел на войну, чтобы зарабатывать. Побратимы заявили, что на Гриненко осуществлялось "колоссальное психологическое давление".

Игорь Мирончук – боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захваченный 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии. С ним также "ДНР" распространила видео, на котором он наговаривал на свою мотивацию и состояние дел в ВСУ. "Друзья и побратимы Игоря объясняют это моральным давлением, которому он подвергается в плену", – прокомментировали в бригаде.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорск" (под Горловкой) в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шестеро украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена или возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой. Читайте все подробности с фото и видео о новом обмене пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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