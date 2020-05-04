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  1. Последние новости Украины

В полиции назвали число сотрудников с подтвержденным COVID-19

4 мая, 19:06

Руслан Ровик

В рядах сотрудников МВД обнаружили более 200 случаев коронавируса

Среди сотрудников Национальной полиции обнаружили 142 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел.

"В Национальной полиции – 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе – 17, Национальной гвардии – 19, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 3, Государственной миграционной службе – 1", - говорится в сообщении.

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Также в МВД уточнили, что среди работников аппарата Министерства внутренних дел подтвердили 59 случаев заболевания.

В то же время, в министерстве напомнили, что ежедневно на охрану публичного порядка заступает более 22 тысяч полицейских и гвардейцев, а также около двух тысяч пограничных нарядов.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что карантин ни в коем случае нельзя отменять сразу и возвращаться к обычному ритму жизни, поскольку это грозит катастрофическими последствиями.

Это заявление было сделано после того, как в Украине продлили карантин до 22 мая.

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Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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МВД пограничники эпидемия спасатели полиция коронавирус ГСЧС полицейские нацгвардия

Источник: Сегодня

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