В полиции назвали причину смерти Дианы Хриненко

Фото: полиция

Причина смерти Дианы Хриненко, которая пропала без вести в августе 2018-го года – перелом основания черепа. Такую официальную версию сегодня на брифинге озвучил начальник ГУ Национальной полиции Кировоградской области Роман Козьяков.

Он также отметил, что информации об изнасиловании девушки на данный момент нет.

"Относительно изнасилования [Дианы Хриненко], такой информации нет. Официальная причина смерти, которая установлена на основании изучения найденных останков тела – перелом основания черепа", – сообщил Козьяков.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 17-летней Дианы Хриненко Николай Середницкий арестован решением суда на 60 суток без права внесения залога. Решение объявил судья Ленинского районного суда Кропивницкого.

В ходе заседания прокурор просил выбрать подозреваемому в убийстве Дианы меру пресечения 60 дней без права внесения залога, адвокат обвиняемого настаивал на домашнем аресте. Сам подозреваемый при этом не признает себя виновным и утверждает: два свидетеля могут подтвердить факт, что он не был в день убийства девушки в Субботцах, где произошло убийство. Свидетелями выступают его сожительница и соседка.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что подозреваемый был задержан в польском городе Познань местной полицией и был передан украинскими правоохранителям, которые доставили его в суд. На данный момент следствием установлено, что в Польшу фигурант дела за время с момента исчезновения девушки ездил два раза. Первый раз – через несколько дней после убийства, второй раз – после обнаружения тела Дианы.

Ранее мы писали о том, что в марте этого года вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ обнаружили останки тела и фрагменты одежды, которые принадлежали пропавшей в августе 2018 года 17-летней Диане Хриненко.

Как известно, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя Диана Хриненко. Вечером она пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась. В нескольких сотнях метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.

Также полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы. Правоохранители отрабатывают шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.

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