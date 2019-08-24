В полиции рассказали об инциденте, который произошел во время выступления Зеленского

Во время выступления Зеленского человек залез на металлическую конструкцию и заявил, что у него есть граната

Торжественная церемония в День Независимости 2019 / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В столице официальные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины и волонтерский Марш защитников Украины прошли без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Сейчас все спокойно. Официальные мероприятия, а также марш ветеранов, который еще продолжается, прошли без существенных нарушений общественного порядка. Всего в торжествах, по предварительным подсчетам, приняли участие около 50 тыс. человек", - цитирует слова Крищенко пресс-служба МВД на странице в соцсети Facebook.

По словам начальника столичной полиции, были задержаны три человека: один взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента и, заявив, что у него есть граната, отказывался спускаться.

"Человек, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было", - рассказал Крищенко.

Реклама

Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис, сказал он.

По словам главы полиции Киева, также было одно ложное сообщение о минировании майдана Незалежности, по этому факту возбуждено уголовное производство.

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

"Полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка во время празднования Дня Независимости. Задействованы до 2 тыс. правоохранителей", – сказал Крищенко.

Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама