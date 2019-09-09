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В Раде готовятся рассматривать импичмент, в ООН права человека, а в Британии – Brexit : топ-темы дня

9 сентября, 12:07

Понедельник, 9 сентября, будет насыщен событиями в украинском и мировом политикуме

Начало рабочей недели, 9 сентября, будет довольно насыщенным событиями, которые получат свое развитие не только в течение дня, но и последующих дней.

Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций ВР. На повестке дня, как было обещано, законопроекты об импичменте президенту и сокращении количества нардепов Рады.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску прибыл в Украину для проведения переговоров. Ожидается совместная пресс-конференция с министром иностранных дел Украины Пристайко.

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Совет ООН по правам человека в Женеве на 42-й сессии рассмотрит ситуацию с соблюдением прав человека в 28 странах, в том числе в Украине.

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Импичмент и госбюджет: в Раде назвали даты рассмотрения важных законопроектов
Фото: Н. Лазаренко

Главы МИД и Минобороны РФ и Франции в Москве обсудят ситуацию вокруг Ирана, Сирии и Украины, а в Вене замминистра иностранных дел РФ и первый замглавы Госсекретаря США обсудят борьбу с терроризмом.

Законопроект об отсрочке Brexit и недопуске выхода из ЕС без сделки, как ожидается, обретет статус закона. Для этого билль должен быть одобрен королевой Елизаветой II.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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США МИД ООН Молдова Попеску Пристайко Brexit

Источник: Сегодня

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