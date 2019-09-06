Отмена депутатской неприкосновенности, госдолг и инициативы Зеленского: итоги недели

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Общество

7 сентября может начаться процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, сообщили СМИ неназванные дипломатические источники.

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. За президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции (относительно неприкосновенности народных депутатов) проголосовали 373 народных депутата из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

52% украинцев верят, что если государство прикажет поднять зарплату, то так и будет. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной исследовательской компании Kantar TNS, проведенного по заказу Центра экономической стратегии.

Обошлись в 12 млн грн ремонт и обустройство Высшего антикоррупционного суда, который 5 сентября начал свою работу. В него из местных судов общей юрисдикции поступят 3 тыс. уголовных дел, из которых по 190 досудебное расследование завершало НАБУ. К компетенции ВАКС отнесены 22 состава преступлений при условии, что они совершены специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тыс. грн.

Председатели четырех депутатских фракций Киевского горсовета обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой назначить мэра столицы Виталия Кличко на пост главы КГГА. Увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА одобрило правительство. Окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский.

Французская авиакомпания Aigle Azur, осуществляющая рейсы по маршруту Париж – Киев – Париж, заявила о финансовых трудностях и отменила все рейсы с 6 сентября. Сообщается, что в настоящее время авиакомпания не сможет оперативно возместить стоимость неиспользованных билетов.

5900 граждан Российской Федерации не пропустили с начала года в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты законов о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять их до декабря 2019 года.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

До 12 сентября не будет обслуживать пассажиров аэропорт "Киев" в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в аэропорту "Борисполь".

До 1 декабря правительство должно подготовить, а парламент принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли – так распорядился Владимир Зеленский. Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал либерализацию рынка земли в Украине с середины 2020 года.

Парламент внес в повестку второй сессии законопроекты об отмене адвокатской монополии и о праве президента назначать глав НАБУ и ГБР. Эти проекты направлены на рассмотрение Конституционного суда.

Повышение граничных тарифов на почтовую связь утвердила Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации. Тарифы на доставку писем, бандеролей и посылок увеличены на 10,0-29,4%. Повысить тарифы предложила "Укрпочта".

Для 93 тыс. работающих женщин Фонд социального страхования в январе-июле профинансировал предоставление пособия по беременности и родам на общую сумму 2,63 млрд грн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Еще 1 млн евро выделила Германия для поддержки пострадавших от войны на Донбассе украинцам. Средствами будет распоряжаться Агентство ООН по делам беженцев.

22 540 грн зарплаты получил за август президент Владимир Зеленский. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан – 39 874 грн.

С 1 ноября в Киеве отменяются бумажные билеты для проезда в наземном коммунальном транспорте. Кондукторов перепрофилируют на контролеров, которые будут проверять оплату проезда с помощью специальных устройств.

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Экономика

Укрепил на 22 копейки до 25,08 гривни за доллар национальную валюту Национальный банк на 9 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 сентября. При этом за неделю – со 2 по 9 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на шесть копеек.

Население Украины в августе продало банкам наличной валюты на 1 327 млн долларов и купило на 1 424 млн. Чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как июле она была 93,6 млн долларов, а в июне и мае наблюдалась чистая продажа (на 176 млн и 24,6 млн соответственно). С начала года граждане продали валюты на 56,5 млн долларов больше, чем купили.

Снизить учетную ставку до 16,5% годовых приняло решение правление Национального банка с 6 сентября. НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

Украина рассчиталась с МВФ по программе stand-by, открытой в 2014 году. Последний платеж составлял 156,4 млн долларов в эквиваленте.

На 661 млн долларов Украина погасила евробонды, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации внешнего долга, а также начисленные проценты в размере 444 млн долларов. Это крупнейший платеж по госдолгу в 2019 году.

7,3 тыс. украинских семей уже воспользовались новым продуктом "Нафтогаза Украины" "Газовый запас" с момента его запуска 23 августа. Они купили газ по низкой летней цене и будут использовать его в течение отопительного сезона. Общий объем газа, заказанный этими потребителями, составляет 4,5 млн куб. м.

Европейская комиссия включила Украину в список стран, которые могут беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Евросоюз в соответствии с новыми требованиями безопасности продукции. Для того, чтобы экспортировать томаты, перец, яблоки, груши, сливы и пр., производитель должен обратиться в Госпродпотребслужбу для получения подтверждения, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов.

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Нарастила на 28,4% в январе-августе а годовом измерении Украина экспорт мяса птицы и субпродуктов – до 275,5 тысяч тонн, в денежном эквиваленте экспорт этой продукции вырос на 20,4% – до 401,8 млн долларов. В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов сократился на 4,4% – до 82,2 тысяч тонн, в денежном эквиваленте – на 3,7%, до 32,9 млн долларов.

Вырос на 4,2% экспорт свинины по итогам января-августа в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – до 1,4 тысяч тонн. Этой продукции поставили на сумму 3,1 млн долларов против 2,9 млн долларов за восемь месяцев 2018 года. При этом импорт свинины в Украине за этот период вырос на 3,9% – до 16,33 тысяч тонн. В страну ввезли свинины на 31,1 млн долларов против 29,5 млн долларов в январе-августе 2018 года.

30 млн евро может выделить Международная финансовая корпорация (IFC) государственному Укргазбанку в виде 5-летнего заем с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%. Совет директоров корпорации планирует рассмотреть этот вопрос 19 сентября.

Обеспечить принятие до 1 октября закона о "сплите" обязал Владимир Зеленский. Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала его в первом чтении. Проект закона предусматривает разделение функций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг, между НКЦБФР и НБУ.

Внедрить до 2020 года продажу имущества в процедуре банкротства только через систему ProZorro Владимир Зеленский поручил премьер-министру, министру юстиции и министру экономического развития и сельского хозяйства.

Запустить новую Государственную таможенную службу до 1 декабря Владимир Зеленский поручил премьер-министру, министру финансов и главе Государственной таможенной службы.

До 1 ноября должен быть принят закон о внутреннем водном транспорте, а до 1 января 2020 года – проведены пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон". Об этом заявил Владимир Зеленский.

Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований до 1 октября текущего года обязал Владимир Зеленский.

Начал публиковать данные о юрлицах ежедневно, а не еженедельно Единый государственный реестр юридических и физических лиц-предпринимателей, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. У предпринимателей также появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov.

8 300 новых автомобилей зарегистрировали в августе украинцы, что на 12,5% больше, чем за этот же месяц 2018 года. Это лучший результат за последние 19 месяцев, сообщил Укравтопром. Лидером месяца стала Renault – 1422 авто. Это на 44% больше по сравнению с августом предыдущего года. Второй стала Toyota, увеличив продажи на 20%, до 1174 машин. Третью строчку заняла KIA – рост на 71% до 817 шт.

На 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с августом прошлого года оказались доходы государственного бюджета в августе – 87,6 млрд грн. При этом налоговые поступления в августе обеспечили доходы в размере 50,2 млрд грн, что на 6,1% ниже плана, а в целом за восемь месяцев доходы от налогов принесли 303,2 млрд грн с перевыполнением плана на 0,9%.

Выросли на 16,2% доходы местных бюджетов в августе по сравнению с прошлогодним показателем и на 17,4% больше ожидаемого – до 26,2 млрд грн. За восемь месяцев эти доходы показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 2,4% к плану – 182,98 млрд грн.

Увеличила на 39,6% в годовом измерении Украина в январе-августе импорт природного газа – до 9,6 млрд куб. м. Импорт осуществлялся исключительно из Европы. В частности, было импортировано 5,96 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 0,95 млрд куб. м и 2,7 млрд куб. м соответственно.

Увеличился на 2,3% в годовом измерении транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-августе – до 59,55 млрд кубометров. В 2018 году транзит сократился на 7,1% по сравнению с 2017 годом – до 86,77 млрд куб.

Оценивается в 4% рост ВВП Украины в январе-июле, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

316 млн долларов Национальный банк в августе купил на межбанковском валютном рынке, на 300 млн больше, чем продал. С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,978 млрд долларов.

Выросли на 13,2% объемы переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины за январь-июль – до 106,3 млрд грн. Такие данные приводит Национальный банк.

Мир

Неопределенность торговой политики, вызванная торговой войной США и Китая, может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около 850 млрд долларов, считают в Федеральной резервной системе США. Эксперты пришли к выводу, что неопределенность торговой политики "выросла до уровня, невиданного с 1970-х годов".

Секретная база спецназа США действует на территории Эстонии с 2014 года. Ее обнаружили авторы программы журналистских расследований "Очевидец" эстонского общественного ТВ. Только в 2019 году на финансирование базы выделено 15,7 млн долларов. Ее создали после того, как Россия аннексировала Крым.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "неприемлемой" ситуацию, когда Турция и другие развивающиеся страны не имеют права иметь ракеты с ядерными боеголовками. Однако он не уточнил, собирается ли Анкара приобретать или разрабатывать оружейные ядерные технологии. Турция подписала договоры о нераспространении ядерного оружия и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Сумма, эквивалентная 8% ВВП мира, по данным Международного валютного фонда, находится на банковских счетах в офшорных зонах. Общая сумма скрытых в офшорах активов составляет около 7 трлн долларов. Большая часть этой суммы — средства, полученные в результате коррупции или незаконных действий.

Упали впервые в истории мировые продажи электромобилей в июле после того, как Китай сократил субсидирование их покупок. Об этом свидетельствуют данные Sanford C.Bernstein. Продажи упали на 14% – до 128 тысяч. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке, при этом в Европе они увеличились. В январе-июле глобальный электромобильный рынок вырос на 35%. По итогам всего текущего года подъем может составить 23-48% – до 2,4-2,9 млн машин, сообщило агентство Bloomberg.

Достигли 10-летнего минимума цены на газ в на европейском рынке на фоне избытка запасов. Как сообщил Bloomberg, что по состоянию на конец августа поставки газа в Европу продолжили превышать спрос.

Отозвала законопроект об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай глава администрации Гонконга. Тем самым правительство согласилось на одно из пяти требований протестующих, которые уже 13 недель выражают свое недовольство действиями властей, все чаще прибегая к насилию.

Россия выплатила Совету Европы задолженность перед организацией за 2017 и 2018 годы – 54,7 млн евро.

Новый рейтинг самых комфортных для проживания городов мира подготовил британский журнал The Economist. В этом году Вена набрала 99,1 балла – на 0,7 балла больше, чем австралийский Мельбурн, который ранее семь лет подряд возглавлял рейтинг. Третью строчку занял Сидней, которые потеснил японскую Осаку. Пятое место занял канадский Калгари. В топ-10 также вошли Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида. Киев вместе с Москвой Белградом и Ханоем вошел в список городов, где больше всего улучшились показатели комфортности жизни за последние пять лет.

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