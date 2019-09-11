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В Раде важные законы, суд Украины против России и отчет о закрытом заседании Кабмина: топ-темы дня

11 сентября, 11:39

Среда, 11 сентября, будет насыщена событиями в общественно-политической жизни Украины и мира

В среду, 1 сентября, определились ряд главных тем,за которыми будут следить украинские и мировые СМИ. Темы получат развитие в течение дня.

Проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня законы о конфискации имущества коррупционеров, приватизации коммунальной собственности, изменение в налоговый кодекс и строительные нормы.

В Кабмине дадут брифинг по итогам заседания правительства, которое состоялось в понедельник, 9 сентября. План и вопросы, по которым будет проведен брифинг, не озвучиваются.

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Состоится пресс-конференция Романа Сущенко. Освобожденный политзаключенный расскажет о пребывании в тюрьме в России.

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Перестановки в правительстве Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке членов правительства. Будет ли изменение в курсе внешней политики и обороны с приходом новых глав ведомств.

О том, какими были итоги вторника, 10 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Источник: Сегодня

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