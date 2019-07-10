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В Раде заявили, что Украина не готова к запрету мата

10 июля, 14:25

В Раде считают, что запрет нецензурной лексики не актуален

Законопроект народного депутата Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию" должен быть доработан. За соответствующее решение единогласно проголосовал комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

Как заявила заместитель главы комитета Ольга Червакова, украинское общество не готово к запрету употребления нецензурной лексики в условиях войны в стране и серьезных изменений в государстве.

"Речь не идет лишь о том, когда молоток падает на палец. Речь идет о том, что у нас происходят бурные изменения в обществе. Нам говорят, что много матерной брани, да, действительно много. А явлений, которые можно назвать только таким словом, не много? А как работают некоторые государственные органы? Когда суды выпускают на свободу которого беркутовца-людоеда, это как назвать: "ой, лихонько"?" – подчеркнула она.

Червакова заявила, что законопроект должен быть доработан.

"Я считаю, что государство не должно вмешиваться в сферу общественной морали. Кто за доработку? Единогласно", – сказала Червакова.

Напомним, предложение народного депутата Ольги Богомолец запретить сквернословие на законодательном уровне вызвало множество отзывов среди пользователей социальных сетей.

При этом Богомолец объяснила, что законопроект не затрагивает частную жизнь, жизненное пространство украинцев, где часто употребляют "крепкие словечки". Документ будет определять, что подразумевается под понятием "сквернословие", кто признается публичным лицом, и будет перечень слов, которые нельзя употреблять. Однако такой перечень еще не составлен.


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Тег законопроект, богомолец, ругань, матерщина

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Источник:

РБК-Украина

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