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В РФ врачи поставили странный диагноз украинскому моряку: адвокат сообщила подробности

Сегодня, 17:19

Заключение врача датировано числом, когда украинские моряки даже еще не была захвачены в плен

Андрей Эйдер
Андрей Эйдер. Фото: Facebook
В РФ врачи поставили странный диагноз украинскому моряку: адвокат сообщила подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/857/94a/5c585794a80b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/857/94a/5c585794a80b6.jpg Украина Заключение врача датировано числом, когда украинские моряки даже еще не была захвачены в плен

Военнопленный украинский моряк Андрей Эйдер мог заболеть гепатитом "В" в московском СИЗО "Матросская тишина", что скрывают от него местные врачи. Об этом сообщила в Facebook его адвокат Александра Маркова.

По ее словам, украинец сам ей рассказал, что мог там подхватить болезнь, хотя врачи при его переводе в СИЗО "Лефортово" пришли к выводу, что он здоров.

"У меня возникают следующие вопросы: почему в Матросской тишине врачи утверждали о том, что Андрей здоров и готов к переводу в Лефортово?; почему изначально о гепатите "В" не упоминалось?; что за врачи такие в "матросске", что за два месяца ничего выявить не могли?", – написала Маркова.

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По ее словам, сегодня она посещали в "Лефортово" Эйдера и он показал заключение врачей при его переводе из "Матросской тишины", в котором говорится: "Anti-HCV – положительный от 20.11.2018, HBsAg – положительный от 20.11,2018".

"Как видим, анализы датированы 20.11.2018 г. – еще до того, как 24 моряка попали в плен. Не говоря уже о качестве медицины, которое после таких эпикризов (диагноз) ставится под сомнение, можно смело сказать о "рукожопости" врачей, готовящих и подписывающих данный документ. Неужели ничего их не смутило? Также хочу сказать, что эту информацию моему подзащитному доносят лишь сейчас при переводе в Лефортово. Ранее в закрытом судебном заседании следователи представляли справку о состоянии здоровья Эйдера Андрея, где ничего не упоминалось о гепатите "В". Кстати, в период пребывания в "Матросской тишине" Андрею никто даже не сообщал о возможном заболевании. Мой подзащитный абсолютно не был проинформирован в данном направлении", – отметила адвокат.

Она добавила, что эпикриз заканчивается словами: "Больной выписывается в удовлетворительном состоянии". Сегодня у Эйдера повторно взяли анализ крови.

Напомним, недавно адвокат Сергей Бадамшин посещал украинца в "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Василия Сороки в РФ. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.

Также сообщалось, что раненых украинских моряков осмотрели врачи. Военнопленные оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. А вот сама комиссия даже рекомендовала начальству лефортовского СИЗО перевести украинцев в гражданскую больницу.

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Тег Россия, моряки, гепатит, врачи, диагноз, Эйдер

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