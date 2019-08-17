В России освободили украинского политзаключенного

Он благодарит всех неравнодушных людей, которые писали ему в колонию

/ Фото: crimeahrg.org

Украинский политзаключенный Владимир Присич, которого в 2016 г. задержала в Крыму ФСБ РФ и назвала "шпионом украинской разведки", освобожден из российской колонии. Он вернулся Украину.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщили родственники украинца.

Владимир уже находится дома, в Харьковской области. Украинец чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в лечении и реабилитации.

Владимир Присич и его родные благодарят украинских правозащитников, представителей украинских властей в возвращении домой.

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Также он благодарит всех неравнодушных людей, которые писали ему в колонию.

Напомним, дальнобойщик из Харьковской области Владимир Присич был задержан сотрудниками ФСБ РФ 13 августа 2016 года в 11:30 утра в Севастополе.

14 августа 2016 года Присич под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током признался в шпионаже против РФ. Его "признательные показания" в конце августа транслировали российских СМИ. Однако украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами.

Напомни, что украинский политзаключенный Александр Стешенко, которого недавно освободили из колонии оккупированного Крыма, в плену подвергался пыткам со стороны ФСБ России. Таким образом его заставили признался в преступлении, которого он не совершал, и оговорить не известных ему людей.

Напомним, в оккупированном Крыму украинца Стешенко приговорили к двум годам колонии, мужчину признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма.

Сообщалось, что ранее освобожденный узник Кремля Сергей Литвинов также заявил о пытках во время пребывания в колониях РФ.

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