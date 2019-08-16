В России продолжают отклонять апелляции украинских моряков

Вскоре после того, как суд в России отклонил апелляционную жалобу первой группы военнопленных украинских моряков на продление их незаконного ареста, аналогичное решение было принято и в отношении второй группы.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор юридической защиты военнопленных украинцев Николай Полозов.
Таким образом, Московский городской суд отклонил апелляции Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова.
"Суд апелляционной инстанции оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении второй группы военнопленных украинских моряков без изменения", – констатировал Полозов.
Напомним, 17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.
Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.
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