В России продолжают отклонять апелляции украинских моряков

REUTERS/Shamil Zhumatov

Вскоре после того, как суд в России отклонил апелляционную жалобу первой группы военнопленных украинских моряков на продление их незаконного ареста, аналогичное решение было принято и в отношении второй группы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор юридической защиты военнопленных украинцев Николай Полозов.

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Таким образом, Московский городской суд отклонил апелляции Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова.

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"Суд апелляционной инстанции оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении второй группы военнопленных украинских моряков без изменения", – констатировал Полозов.

Напомним, 17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

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