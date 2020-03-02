В Россию – только по загранпаспорту: что случилось с очередями на границах

Пограничники говорят, что процедура проверки стала быстрее в несколько раз

С первого марта выезд в Россию только по загранпаспорту. Такое нововведение заработало в эти выходные. Пограничники обещают: это уменьшит очереди на пунктах пропуска и усложнит выезд из страны по поддельным документам. Как работают нововведения?

С утра на автомобильном пункте пропуска Гоптовка небольшая очередь из трех-пяти ты авто. Большинство – знали о новых правилах и приехали с загранпаспортами. Александр едет в Россию к родственникам:

"Я такой продвинутый пенсионер, поэтому я знал, что с первого числа это будет, и загранпаспорт паспорт у меня есть".

Проверка длится несколько минут. Инспектор сканирует паспорт за считанные секунды. Пограничники говорят, что заграничные паспорта лучше защищены, чем внутренние.

Дмитрий Шевченко, инспектор пограничного контроля:

"Проверка документов быстрее проходит, сканирование паспортного документа быстрее, потому что вручную раньше вбивались в базу данных данные о личности. Сейчас все осуществляется в автоматическом режиме".

Теперь без паспорта с фото в России не вывезти и ребенка. Ранее несовершеннолетних пускали по свидетельствам о рождении.

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Юрий Трубачев, представитель Харьковского пограничного отряда:

"Это делает невозможным пересечение государственной границы по поддельным документам, чужим документам, ведь свидетельство о рождении не содержит фотографии ребенка и не могли закрыть эти данные. Сейчас эти данные сверяются".

Вернуться же в Украину из России можно еще по внутреннему паспорту. Но усиленную проверку пройти придется. Из-за вспышек коронавируса в мире, на въезде в Украину всем измеряют температуру. За неделю – ни одного больного.

Новые правила с загранпаспортом ввели в одностороннем порядке, объяснили пограничники. Россияне уже пять лет, как пересекают границу с Украиной только по международному удостоверению личности. За сутки через этот пункт пропуска могут пройти около 10 тысяч человек. Вдвое больше бывает только по праздникам новый год и Пасху.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире канала "Украина 24" также комментировал это нововведение. Он подчеркнул, что украинские граждане, выехавшие по другим документам за границу, будут приняты в Украине в любом случае.

Также мы писали, что российские пограничники стали без объяснений отказывать украинцам во въезде на территорию РФ.

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