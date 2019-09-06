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В СБУ отрицают гибель своего сотрудника во время задержания Цемаха

6 сентября, 14:29

Были ли потери среди силовиков других спецслужб - информации нет

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В Службе безопасности Украины не подтвердили информацию, что во время задержания боевика "ДНР" Владимира Цемаха погиб работник СБУ. Об этом написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. 

"Официально сообщаю, что в течение июля – августа 2019 года ни один сотрудник Службы безопасности Украины не погиб", – говорится в комментарии.

Были ли потери среди силовиков других спецслужб – информации нет. 

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Стоит отметить, что ранее журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалийская написала в Facebook: "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина получила Цемаха, как минимум, цене одной жизни".

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Позже она уточнила, что эту информацию изданию подтвердили "несколько независимых друг от друга источников".

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

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Нидерланды суд СБУ обмен погибшие МН17 Цемах

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