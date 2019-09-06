В СБУ отрицают гибель своего сотрудника во время задержания Цемаха

Были ли потери среди силовиков других спецслужб - информации нет

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В Службе безопасности Украины не подтвердили информацию, что во время задержания боевика "ДНР" Владимира Цемаха погиб работник СБУ. Об этом написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Официально сообщаю, что в течение июля – августа 2019 года ни один сотрудник Службы безопасности Украины не погиб", – говорится в комментарии.

Были ли потери среди силовиков других спецслужб – информации нет.

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Стоит отметить, что ранее журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалийская написала в Facebook: "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина получила Цемаха, как минимум, цене одной жизни".

Позже она уточнила, что эту информацию изданию подтвердили "несколько независимых друг от друга источников".

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

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