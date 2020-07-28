Українська
$ 27,76
32,6
  1. Последние новости Украины

В штабе ООС рассказали, чем заняты украинские военные во время перемирия

28 июля, 18:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Спасатели в прифронтовой зоне обезвредили десятки взрывоопасных предметов

Пока на Донбассе установилось новое хрупкое перемирие, украинские военные проводят разминирование в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Реклама

Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил за сутки обезвредили 56 неизвестных взрывных устройств и было проведено разминирование площади более 6 гектаров. Все найденные взрывные устройства будут уничтожены на специальных полигонах, говорится в сообщении.

А тем временем ситуация в районе проведения операции ОС остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны.

С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы.

В тренде
Эксперт объяснил, нужно ли местным жителям ловить "полтавского террориста"
Реклама

Потерь вследствие вражеского выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, сообщает штаб ООС.

Также напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики срывают два дня подряд.

Сайт "Сегодня" писал, что на Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс перемирие перемирие на востоке Украины разминирование ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на Украину
В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на УкраинуПолитика
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевиками
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевикамиПолитика
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на Донбассе
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на ДонбассеПолитика
Курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок
Курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду (видео)Запорожье
Журналист о тактике России на Донбассе: Нарушает перемирие, подрывает авторитет Зеленского
Журналист о тактике России на Донбассе: Нарушает перемирие, подрывает авторитет ЗеленскогоУкраина
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе: где велся огонь
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе: где велся огоньДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять