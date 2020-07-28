В штабе ООС рассказали, чем заняты украинские военные во время перемирия

Пока на Донбассе установилось новое хрупкое перемирие, украинские военные проводят разминирование в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

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Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил за сутки обезвредили 56 неизвестных взрывных устройств и было проведено разминирование площади более 6 гектаров. Все найденные взрывные устройства будут уничтожены на специальных полигонах, говорится в сообщении.

А тем временем ситуация в районе проведения операции ОС остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны.

С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы.

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Потерь вследствие вражеского выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, сообщает штаб ООС.

Также напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики срывают два дня подряд.

Сайт "Сегодня" писал, что на Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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