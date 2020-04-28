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В "Слуге народа" просят Кабмин ослабить карантин в некоторых регионах

28 апреля, 09:00

Денис Беспалов

Нардепы предлагают ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно

В то время, как в Минздраве не исключают пик коронавируса в Украине через неделю, народные депутаты от "Слуги народа" призывают Кабинет министров ослабить карантин в регионах с низким уровнем распространения коронавируса. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской – всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными", - написала она.

Нардеп отметила, что на фоне эпидемии в Украине назревает экономический и трудовой кризис.

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"Большинство населения фактически осталась без работы и денег – и мы не можем закрывать на это глаза. Поэтому часть депутатов фракции "Слуги народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно", - сообщила она.

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Как известно, карантин в Украине продлен до 11 мая. Кабинет министров представил план выхода страны из карантина, который состоит из пяти этапов, каждый из которых имеет "четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания". По словам премьера, три этапа ослабления ограничений могут начаться одновременно.

Новости "Сегодня" писали, что подавляющее большинство украинцев, 97% опрошенных – частично или полностью придерживаются правил общенационального карантина. Таковы результаты нового опроса исследовательской компании "Градус". Однако опрос показал – чем длиннее карантин, тем большая часть украинцев от него устала.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус премьер-министр слуга народа

Источник: Сегодня

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