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В "Слуге народа" рассказали, в каких условиях живут эвакуированные из Уханя

21 февраля, 13:28

Радуцкий прокомментировал недовольство эвакуированных условиями проживания

Эвакуированные из Китая украинцы, которые сейчас находятся на обсервации на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары"в Полтавской области, не жалуются на условия проживания. Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"У нас в настоящее время нет ни одной жалобы от людей, которые там (в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, – ред.) находятся. У нас есть жалобы от людей, что в них бросали камнями, эти жалобы мы имеем и имеем пострадавших полицейских. От людей недовольство, что что-то там не так... это не пятизвездочный отель. Если вы думаете, что в государстве кто-то сильно хотел отдать свое здание под карантин, то вы ошибаетесь", – отметил он.

Ранее в сети появилось видео из медицинского центра "Новые Санжары". Ролик опубликовала одна из участниц событий Александра Волкова. На видео девушка показала комнату, в которой проживают эвакуированные. На нем видно старые кровати и другую мебель. Больше всего впечатлила дверь, у которой даже не было замка, хотя ключ от него есть. Кроме того девушка сообщила, что душ ее ударил током.

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Впрочем Александра Волкова заявила ,что она всем довольна: "Я четыре года прожила в общежитии и не такое видела".

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Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Ухани приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, прибывшего на место событий через 12 часов после начала протестов, сейчас ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства.

Более детально читайте в материале: Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Новые Санжары коронавирус Радуцкий слуга народа

Источник: УНН

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