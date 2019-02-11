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В США объяснили, зачем России построила Керченский мост

Сегодня, 06:38

Американский генерал считает, что небольшая высота объекта – это не ошибка проектировщиков

Фото: Крымский мост
В США объяснили, зачем России построила Керченский мост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/01d/dfa/5c601ddfa6405.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/01d/dfa/5c601ddfa6405.jpg Украина Американский генерал считает, что небольшая высота объекта – это не ошибка проектировщиков

России нужен Керченский мост в первую очередь для того, чтоб закрыть для Украины проход через Керченский пролив и устроить экономическую блокаду портов. Стратегическая цель – навредить украинской экономике.

Такое мнение высказал в интервью "Голосу Америки" бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, относительно небольшая высота моста – это не ошибка инженеров, а специально продуманный Кремлем момент.

"Мост, построенный через Керченский пролив, сделан так, чтобы большие грузовые корабли, которые в обычных условиях проходили в или из Мариуполя и Бердянска, больше не могли это делать. Это не случайно и не ошибка проекта (небольшая высота моста). Это был преднамеренный шаг, чтобы не только установить мост в Украину с российской территории, но также и начать блокаду Азовского моря. Стратегической целью этого – навредить украинской экономике, из-за важности этих портов и задушить Азовское море и установить полный контроль России", – сказал Ходжес.

Напомним, автомобильную часть объекта оккупанты открыли еще в мае прошлого года. Длина моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный полуостров и Краснодарский край РФ, составляет 19 километров. Он должен связать центр Керчи и микрорайон Аршинцево. Там сделали 4 остановки для общественного транспорта. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей, или почти 4 млрд долларов, причем эта сумма постоянно росла с начала строительства. Таким образом, в среднем на один метр Крымского моста в среднем будет потрачено около 209 тысяч долларов.

Однако после возведения незаконного объекта у оккупантов начались с ним регулярные проблемы. Ему уже давно предрекают незавидную судьбу. Так, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар уверен, что Керченский мост долго не простоит и назвал главную проблему.

И недавно появилась информация, что из-за строительства моста суда в Керченском проливе могут сесть на мель. В портах Керчи забили тревогу – мост оккупантов создал новые беды и может "убить" морскую отрасль.

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Тег Россия, США, Ходжес, Керченский мост

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