В США прокомментировали убийство медика ВСУ на Донбассе

Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе, которого подло убили боевики.

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Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Мы глубоко огорчены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зейцево. Мы вместе с народом Украины осуждаем непрекращающуюся жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые лишились жизни и получили травмы во время храброго несения службы своей демократии", – говорится в заявлении американских дипломатов.

Как сообщали новости "Сегодня", командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

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В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на убийство медика на Донбассе. Он считает, что здесь есть признаки военного преступления и варварства. В связи с этим министр намерен срочно связаться с международными партнерами.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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