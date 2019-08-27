В Тернопольской области Lanos сбил мотоцикл: двое погибших

Автомобиль Daewoo Lanos врезался в мотоцикл Mustang, который поворачивал, двое людей погибли

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Daewoo Lanos и мотоцикла Mustang произошло 26 августа в селе Большие Гаи, Тернопольского района. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Тернопольской области.

"По предварительной информации, водитель Daewoo Lanos столкнулся с мотоциклом, который совершал маневр поворота. В результате на месте аварии погибли 47-летний водитель двухколесного транспорта и его 42-летняя жена, жители села Заcтинка", – говорится в сообщении полиции.

На данный момент, следователи устанавливают подробные обстоятельства ДТП.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью 3 статьи 286 УК", – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Киеве праздничные выходные отметились несколькими масштабными ДТП.

Ранее в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе . Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

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