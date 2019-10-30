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В трех украинских городах появятся новые мосты: известны подробности

30 октября, 14:31

Новые переправы построят в Запорожье, Кременчуге и Николаеве

фото: МВД

фото: МВД

Министерство инфраструктуры планирует начать работу по возобновлению строительства трех мостов в Запорожье, Кременчуге и Николаеве. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время выступления на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Мы намерены наконец-то подойти к Запорожскому мосту. Это своеобразный спортивный снаряд, к которому пытаются подойти с 2004 года, но мост остается только в проектах. Поэтому при участии международных партнеров и при поддержке бюджетного финансирования мы планируем начать работу по возобновлению строительства Запорожского моста, по строительству моста в Кременчуге, моста через Южный Буг в Николаеве", – рассказал министр.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины вкладывать в развитие небольших населенных пунктов. Об этом глава государства заявил во время инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

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Кроме того, в рамках инвестиционного форума происходило специальное событие – [IT STAGE]. Стартаперы должны были успеть за две минуты представить свои идеи президенту Зеленскому.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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