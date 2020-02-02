В Украине катастрофическая нехватка осадков – экологи

С 1991 года в Украине исчезли 10 тыс. малых рек. Из-за этого растения недополучают влаги.

/ Фото: Pixabay

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Вторая половина 2019-го года в Украине была засушливой, в грунте уже длительное время наблюдается дефицит воды, что может негативно повлиять на рост растений.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала Татьяна Адаменко , начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины,.

"У нас впереди еще февраль и март – два месяца холодного периода. Если за это время в Украину придут существенные осадки, то риск снимается. Но на сегодня такой уверенности нет. Половина февраля, по прогнозам, будет с недостаточными осадками, чтобы компенсировать дефицит, который появился на конец осени. А в марте может быть что угодно. Были годы, когда выпадало 1,5-2 нормы", – отмечает Татьяна Адаменко.

О катастрофической нехватке осадков говорят и экологи. Последние четыре года водоемы наполняются на 70% от нормы, говорит Александр Чистяков , председатель Национального Экологического совета Украины. Это нарушает гидрологический цикл, водоемы больше загрязняются. С 1991 года в Украине исчезли 10 тыс. малых рек. Из-за этого растения недополучают влаги.

"Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке подсчитали, что в будущем длительные тепловые волны могут охватывать все крупнейшие продовольственные регионы одновременно. Украина среди наиболее уязвимых стран. Риск роста количества аномально жарких дней уже в 20 раз больше. Это повлияет на урожайность и вообще угрожает продовольственной безопасности не только Украины, но и мира в целом", – говорит Наталья Гозак , генеральный директор ГО "Экодия".

Напомним, ранее фермер рассказал об опасности для урожая и объяснил, почему Украине нужны морозы .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Теплая зима и нехватка влаги: Украине грозят проблемы с урожаем" .

Напомним, синоптик обрадовала прогнозом погоды – в Украине будет тепло, как в апреле.

А тем временем харьковский сурок Тимка спрогнозировал погоду на весну:

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