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В Украине Минздрав будет только раз в день публиковать данные по коронавирусу

7 апреля, 05:05

Елена Кузьмич

Ранее информацию обнародовали дважды в день

Министерство здравоохранения только один раз в день будет сообщать статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", – говорится в сообщении, на официальной странице ЦОЗ в соцсети Facebook.

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А в Запорожье коронавирусом заразился директор рынка, который продолжал работать, несмотря на карантин. Мужчина находится в больнице, cостояние его здоровья – тяжелое.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины хочет в среду, 8 апреля, запретить работу украинских рынков, если люди не будут соблюдать все установленные правил карантина. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Интерфакс-Украина

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