В Украине на выходных сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня, 09:07

В большинстве областей будет преобладать пятый класс пожароопасности

Фото: AFP
Фото: AFP

В субботу и воскресенье в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный (пятый класса) уровень пожарной опасности, местами ожидаются грозы, а также град и шквалы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 18-20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой, 19-20 августа и кроме Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный (пятого класса) уровень пожарной опасности", – отмечено в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, 18 августа в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами ожидаются грозы, а также град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, что ранее масштабный пожар разгорелся на территории заповедника оккупированного Крыма

При этом пользователи соцсетей обратили внимание та то, что гигантские лесные пожары в России оставались без какого-либо внимания СМИ из-за пассивности граждан, но на оккупированном полуострове произошло иначе.

Ранее пожар вспыхнул на поле возле Львова – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран.
пожар, спасатели, пожарная опасность

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине на выходных сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС

Масштабный пожар в Днепре: горел завод по переработке аккумуляторных батарей

26 Мая, 12:50

Огонь охватил 100 квадратных метров здания

Украина

Фото: kyrtag.kg

Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

2 Июня, 20:50

Но, несмотря на это, на Буковине ожидаются паводки
Загрузка...

Другие регионы

Фото:pixabay.com

В Херсонской области произошел масштабный лесной пожар

27 Мая, 18:52

К ликвидации огня привлекли 25 единиц техники

Украина

В ГСЧС предупреждают об опасности. Фото: AFP

Спасатели предупредили об опасности масштабных пожаров в Украине

30 Апреля, 11:52

По прогнозам синоптиков, 30 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет наблюдаться чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности
Загрузка...