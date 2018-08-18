В Украине на выходных сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

В большинстве областей будет преобладать пятый класс пожароопасности

В субботу и воскресенье в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный (пятый класса) уровень пожарной опасности, местами ожидаются грозы, а также град и шквалы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 18-20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой, 19-20 августа и кроме Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный (пятого класса) уровень пожарной опасности", – отмечено в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, 18 августа в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами ожидаются грозы, а также град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, что ранее масштабный пожар разгорелся на территории заповедника оккупированного Крыма.

При этом пользователи соцсетей обратили внимание та то, что гигантские лесные пожары в России оставались без какого-либо внимания СМИ из-за пассивности граждан, но на оккупированном полуострове произошло иначе.

Ранее пожар вспыхнул на поле возле Львова – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран.