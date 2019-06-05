В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроет непогода

В большинстве областей ожидаются дожди и грозы

Фото: Pixabay

На территории Украины из-за ухудшения погодных условий на четверг, 6 июня, объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в большинстве областей (кроме Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой) ожидаются дожди и грозы, в центральной части страны и на западе – град и шквалистый ветер до 15-20 м/с.

В соответствии с этим, Первый уровень опасности (желтый) объявлен во всех регионах, кроме крайних северных и восточных областей.

Средняя температура по Украине ночью от +16 (+14 на западе) до +18, днем от +26 до +28 (+33 на востоке) градусов.

Ранее мы писали, что в Украину возвращается непогода. Сегодня всю территорию страны накроют дожди, местами будет сильный ветер и град. Однако везде будет тепло, в некоторых областях почти до +30. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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