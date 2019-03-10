В Украине объявили штормовое предупреждение: спасатели на усиленном режиме
Угроза ожидается и в горах Карпат – могут сходить лавины, а также поднимется уровень воды в реках
Ухудшение погоды в Украине 10 марта принесет сильный ветер, особенно в западных областях, а также ожидается повышение уровня воды в реках в горной местности и угроз схождения лавин из-за таяния снега. Об этом предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Так, в западных областях на протяжении суток ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/с. (II уровень опасности, оранжевый).
Также сегодня на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
10 марта на Тисе участка Хуст–Вилок продолжится повышение уровня воды за счет паводковой волны с высокогорья: Хуст на 0,3 – 0,6 м, смт. Вилок – 1,2 – 1,5 м над текущими уровнями. Кроме того, в связи с оттепелью и осадками, на реках бассейна Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями. В то же время спасатели отмечают, что подъемы уровней воды будут проходить без угрозы негативных последствий.
Также в ГСЧС сообщили, что до 11 март будут работать в усиленном режиме. Будут проводится мониторинг техногенной и пожарной безопасности, организовано взаимодействие с местными органами власти, силовыми структурами.
"До 9 утра 11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 000 человек личного состава и около четырех тысяч единиц техники", – говорится в сообщении.
А тем временем непогода уже успела наделать беды на западе страны. Так, по Львову ночью прошелся ураган. Сильный шквальный ветер срывал крыши домов, валил деревья, повредил электросети.
На днях в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
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