В Украине объявлено штормовое предупреждение

Разбушевавшейся непогода зацепит и некоторые области центрального региона

Фото: Pixabay

Сегодня украинцев ждет ухудшение погоды – на западе Украины синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях, синоптики прогнозируют местами грозы, сильные дожди, шквалы 15-20 м/с.

Сильные дожди и шквалы ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и на Закарпатье. В остальных областях запада страны, Житомирской и Винницкой областях – грозы.

Кроме того, 7 июля в Украине, кроме Закарпатья, большинстве районов Черниговской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:

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