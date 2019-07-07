Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине объявлено штормовое предупреждение

7 июля, 12:47

Разбушевавшейся непогода зацепит и некоторые области центрального региона

Фото: Pixabay

Сегодня украинцев ждет ухудшение погоды – на западе Украины синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях, синоптики прогнозируют местами грозы, сильные дожди, шквалы 15-20 м/с.

Сильные дожди и шквалы ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и на Закарпатье. В остальных областях запада страны, Житомирской и Винницкой областях – грозы.

Кроме того, 7 июля в Украине, кроме Закарпатья, большинстве районов Черниговской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, дождь, синоптики, штормовое предупреждение, шквалы

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине объявлено штормовое предупреждение". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве испортится погода: синоптики уточнили прогноз

Сегодня, 08:32

В воскресенье киевлянам лучше не забывать зонты – дождь может застать врасплох

Непогода бушует в Украине: обесточенными остаются 96 населенных пунктов

4 июля, 08:51

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Последствия непогоды в Кривом Роге: руководители городов и предприятий готовы помочь

3 июля, 23:23

Кривой Рог серьезно пострадал от непогоды

Деревопад в Одессе парализовал половину трамвайных маршрутов

3 июля, 19:00

Непогода валила деревья и обрывала провода

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

10 причин почему жить одному — здорово

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Как мужчины убивают своих жен

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Звезды, живущие с неизлечимыми болезнями

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Безвредна ли микроволновая печь?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь