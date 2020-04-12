В Украине от COVID-19 вылечились 7 медиков и ребенок: новые данные о коронавирусе

Число выздоровевших второй день превышает количество летальных исходов

Из десяти человек, которые 11 апреля выздоровели от Covid-19, семь – это медицинские работники и один ребенок. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Показатель выздоровления второй день превышает количество людей, которые умерли от коронавирусных болезней", – отметил Ляшко.

Также он подчеркнул, что "коэффициент летальности в Украине на сегодняшний день составляет 3%". У 82% умерших были сопутствующие заболевания (сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких). У таких людей заболевание приводило к усложнениям, несовместимым с жизнью.

Из общего числа заболевших 54% – женщины, 75% – люди от 30 до 69 лет.

"Наибольшее количество зарегистрированных случаев на сегодня отмечается в возрастной группе от 40 до 59 лет. На данный момент госпитализировано 1100 лиц, больных коронавирусной болезнью", - рассказал главсанврач.

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По его словам, на аппарате искусственной вентиляции легких в настоящее время находится 54 человека, из них ни одного ребенка.

"Количество аппаратов искусственной вентиляции легких, задействованных сегодня в предоставлении медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, не превышает 10% от аппаратов, подготовленных для предоставления медицинской помощи", - отметил Ляшко.

В тренде Ляшко сообщил украинцам приятную новость: Система здравоохранения справляется

Всего из 13 519 выездов бригад скорой помощи за минувшие сутки 214 – выезды на вызовы с подозрением на коронавирус. По результатам этих 214 выездов госпитализировали 175 человек.

Кроме того, 11 апреля взяли анализы у 1 471 человека для теста на COVID-19. При этом, по словам Ляшко, было проведено 2 813 ПЦР-исследований; с начала эпидемии проведено 30 тыс 314 таких исследований.

Ранее сообщалось, что в Украине выросло число зараженных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 9:30 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

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