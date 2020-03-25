В Украине подорожает газ для промышленности

Пока Служба безопасности Украины ожидает своего реформирования, сегодня ее сотрудники празднуют профессиональный праздник – 28-й годовщину создания СБУ.

"Прекрасно знаю, что для вас служба – не просто работа, а призвание, проходящее через всю вашу жизнь. Это миссия, которую вы с честью выполняете. И именно благодаря вам СБУ достойно встречает свой день рождения. Наша задача – гарантировать безопасность украинцев любой ценой. А иногда она очень высокая – прошлый год пополнил список героев, которые положили свою жизнь на востоке Украины. Помним каждого из них", – отметил глава ведомства Иван Баканов.

Он напомнил, что спецслужба, как и все страна, сегодня борется с новым вызовом мирового масштаба – пандемией. На днях СБУ разоблачила провокаторов, распространявших фейки о коронавирусе.

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"Борьба с агрессором в гибридной войне, контрразведка и кибербезопасность, защита национальной государственности и объектов критической инфраструктуры, работа следственных органов – по каждому из этих направлений мы имеем результаты. И, я уверен, что преданность, принципиальность и компетентность СБУ позволит достичь нашей главной цели – чтобы каждый украинец мог чувствовать себя в безопасности", – подчеркнул Баканов.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что Служба безопасности доказала свою возможность достойно противостоять любым вызовам.

"Терроризм, внешняя агрессия и подрывная работа, гибридная война, кибератаки – в таких условиях сегодня ведется борьба за украинскую независимость. Служба безопасности ежедневно доказывает свою действенность и результативность. И я уверен, что трансформации, которые ждут Службу в ближайшее время, только усилят ее и будут способствовать главному – эффективной защите государственной безопасности. Ваша борьба не проходит без потерь. Мы склоняем головы перед погибшими и их семьями, но помним, что обязаны продолжать наше общее дело и побеждать. Желаю вам стойкости в борьбе за Украину, за нашу свободу и независимость, за будущее наших детей", – говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте президента.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Иван Баканов рассказывал, зачем нужна реформа СБУ. По его словам, с повышением эффективности работы ведомства, будет улучшена безопасность всего государства.

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