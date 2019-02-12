В Украине планируют ввести унифицированный ритуал погребения военных

Обсуждался вопрос о необходимой унификации военных секторов на кладбищах

Фото: facebook.com/Iryna.Friz.

В Украине планируют ввести унифицированный ритуал погребения военных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/33a/7b3/5c633a7b38140.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/33a/7b3/5c633a7b38140.jpg 2019-02-12T23:34:00+02:00 Украина Обсуждался вопрос о необходимой унификации военных секторов на кладбищах

В Украине планируют ввести унифицированный ритуал погребения военнослужащих и ветеранов. Об этом министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook.

"Достойный наших защитников, унифицированный ритуал погребения погибших должен быть внедрен по всей Украине. Об этом шла речь во время встречи с представителями силовых структур, специалистами Украинского института национальной памяти и советником заместителя главы Администрации президента Василия Павлова", – сообщила Фриз.

Кроме того, Фриз предложила создать рабочую группу для обсуждения алгоритма действий, который позволит урегулировать вопросы, связанные с церемониалом захоронения военнослужащих и ветеранов.

"Мы должны внедрить систему, которая будет предусматривать четкий механизм действий от порядка оповещения до захоронения. Этот вопрос для нас является приоритетным, ведь есть много обращений как от действующих военнослужащих, так и от ветеранов о необходимости процедурного урегулирования, которое бы соответствовало должном чествованию памяти наших воинов", – отметила Фриз.

Она добавила, что обсуждался вопрос о необходимой унификации военных секторов на кладбищах. В первую очередь, это касается кладбищ Днепропетровской, Запорожской и Луганской областей, на которых были захоронены военные, среди которых есть даже на сегодня еще не идентифицированные.

"Все участники встречи единодушно согласились с тем, что внедренный ритуал должен распространяться на всех защитников, отдавших жизнь защищая суверенитет и независимость Украины в разные времена", – добавила Фриз.

Напомним, Рада назначила Фриз министром по делам ветеранов. В Украине остро стоит вопрос создания Министерства по делам ветеранов, отмечали ранее парламентарии.

Как объяснял ранее глава фракции БПП Артур Герасимов, сейчас социальной защитой ветеранов занимаются почти 20 министерств и ведомств, потому в Украине остро встал вопрос создания Министерства по делам ветеранов. Герасимов отмечал, что в Украине должен функционировать единый государственный орган по этим вопросам.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 14 ноября Кабмин образовал Госслужбу по делам ветеранов. Правительство также ликвидировало Госслужбу по вопросам участников АТО, которая существовала с 2014 года.

Как сообщалось осенью прошлого года, опыт США поможет Украине создать министерство по делам ветеранов.

Ранее мы писали о том, что в единый реестр участников АТО внесут данные о семьях погибших бойцов.

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