В Украине в ближайшие дни сильно похолодает: где ждать морозов до -12

Несмотря на похолодание, местами в Украине будет и плюсовая температура, а где-то даже до +10

/ Фото: Pixabay

Противостояние циклона и антициклона принесли в Украину морозы уже сегодня. А завтра, 22 ноября, станет еще холодней, причем морозная погода ожидается не только ночью, но и днем. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, пятница в Украине будет холодной и ветреной.

"Ночью ожидается 1-7 градусов мороза, на востоке – 5-12 градусов мороза, на западе – около нуля, на Закарпатье – до +6. Завтра днем ​​в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на востоке местами до 5 градусов мороза, на западе – 1-5 градусов тепла, на Закарпатье до +10. Осадков не будет – антициклон, разве что какая-то противная морось. Ветер удержится сильным, особенно на юго-востоке. Приазовье – очень осторожно", – написала Диденко.

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В Киеве 22 ноября ночью 4-7 градусов мороза, днем ​​– около нуля. Сегодня вечером около 4-5 градусов мороза. Сильный восточный ветер, существенные осадки маловероятны.

Синоптик уточнила, что небольшое потепление, но с осадками, ориентировочно ожидается 28 ноября.

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До календарной зимы осталось всего ничего, но погоду все равно трудно назвать ноябрьской. Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

А тем временем в далекой Австралии выпал аномальный град. Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата. Смотрите, что натворила непогода:

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