В Украине похолодает и придут дожди: синоптик предупредила о резком изменении погоды

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Последний день бабьего лета унесет с собой почти все тепло – 14 и 15 сентября в Украину придет похолодание и дожди. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, уже завтра Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится.

"В течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально 17-23 градуса. Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на западе, севере и в центре. До конца суток 14-го сентября (дожди) могут достичь Одесской и Харьковской областей. В южной части и на востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха 24-28 градусов. Ветер станет уже северо-западным и порывистым, иногда даже сильным, до 15-18 м/с", – написала Диденко.

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Что касается Киева, то уже этой ночью и завтра утром пройдет дождь, днем ​​в субботу прояснится, а в воскресенье – без существенных осадков. Синоптик отмечает, что атмосферный фронт окажется и здесь свое прохладное влияние – в течение 14-15 сентября предполагается около 20 градусов.

Она добавила, что в понедельник температура станет комфортной, в районе 23-24 градусов, а во вторник снова похолодает, причем существенно – температура опустится ниже 20 и будет порывистый ветер.

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