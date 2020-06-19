В Украине появился День фермера: Зеленский объяснил смысл праздника

После начала аграрной реформы и открытия рынка сельхозугодий украинских аграриев ждет еще одно нововведение – появится их профессиональный праздник.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, после того, как 19 июня глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, в Украине появится День фермера.

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"Украина дала старт реформе, которой ждала всю независимость. Реформе, без которой не может процветать ни одно государство. Без земельной реформы у Украины не будет шанса снова стать житницей Европы. В этом году парламент принял, а я подписал ряд законов, которые упорядочивают обращение земли, делают его прозрачным, справедливым и эффективным. Развитие фермерства чрезвычайно важно для украинской экономики", – заявил Зеленский.

Кроме того, в ОПУ напомнили о том, что в рамках начатой реформы в этом году государство выделило на поддержку украинских сельхозпроизводителей 4 млрд грн. Также введена система Аграрного реестра, чтобы получить помощь по программам, определенными правительством.

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Также фермерам разрешили приобретать в беспроцентную рассрочку на 10 лет государственные земли, переданные им в постоянное пользование.

Предусмотрено учреждение Фонда гарантирования кредитов малым фермерам и Фонда развития сельских территорий. Также будет создан национальной инфраструктуре геопространственных данных, будут заполнены "белые пятна" в кадастре.

Кроме того, создадут Фонд гарантирования кредитов малым фермерам, Фонд развития сельских территорий и инфраструктуру геопространственных данных.

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