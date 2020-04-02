Лечение от коронавируса в Украине: появились новые правила (документ)

Министерство здравоохранения Украины опубликовало протокол оказания медицинской помощи при лечении от коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее об утверждении единого государственного стандартасообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Документ предназначен для всех медработников, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Он является собой алгоритм назначения и применения лекарств для лечения таких пациентов, которые находятся в среднетяжелом, тяжелом и критическом состоянии.
Напомним, что по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 804 человека с диагнозом коронавирусной болезни, который для 20 пациентов стал смертельным. В то же время 13 человек выздоровели.
Как уже сообщалось, в связи с распространением эпидемии правительство Украины ужесточило карантинные меры. Так, до 24 апреля будет запрещено:
- находиться в общественных местах без маски или респиратора;
- ходить группой (более чем два человека), кроме "случаев служебной необходимости" и сопровождения детей;
- находиться в общественных местах лицам до 16 лет без сопровождения взрослых;
- посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных в одиночку и "в случае служебной необходимости";
- посещать спортивные и детские площадки;
- проводить все массовые (развлекательные, спортивные, религиозные и т.п.) мероприятия, в которых принимают участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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