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  1. Последние новости Украины

Лечение от коронавируса в Украине: появились новые правила (документ)

2 апреля, 19:25

Станислав Кожемякин

Правительство разработало инструкции для врачей, которые работают с пациентами с COVID-19

Министерство здравоохранения Украины опубликовало протокол оказания медицинской помощи при лечении от коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее об утверждении единого государственного стандартасообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Документ предназначен для всех медработников, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Он является собой алгоритм назначения и применения лекарств для лечения таких пациентов, которые находятся в среднетяжелом, тяжелом и критическом состоянии.

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"Распространение коронавирусной болезни в Украине в марте-апреле 2020 года характеризуется стремительным ростом. По прогнозируемым оценкам, госпитализация понадобится до 15% пациентов, в том числе тяжелое и критическое течение ожидается до 5% случаев", – среди прочего говорится в документе.

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Напомним, что по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 804 человека с диагнозом коронавирусной болезни, который для 20 пациентов стал смертельным. В то же время 13 человек выздоровели.

Как уже сообщалось, в связи с распространением эпидемии правительство Украины ужесточило карантинные меры. Так, до 24 апреля будет запрещено:

  • находиться в общественных местах без маски или респиратора;
  • ходить группой (более чем два человека), кроме "случаев служебной необходимости" и сопровождения детей;
  • находиться в общественных местах лицам до 16 лет без сопровождения взрослых;
  • посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных в одиночку и "в случае служебной необходимости";
  • посещать спортивные и детские площадки;
  • проводить все массовые (развлекательные, спортивные, религиозные и т.п.) мероприятия, в которых принимают участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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