В Украине прочно осел циклон: где ждать адской жары до +35

Столбики термометров продолжают расти, в некоторых областях будет совсем жарко

Несмотря на сегодняшние дожди, завтра в Украине осадков почти не ожидается. Зато будет очень жарко, местами температура воздуха будет доходить до 35 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, дожди, если и будут, то ничего серьезного.

"Антициклон прочно поселился в Украине. Поэтому завтра, 6 августа, осадков не будет. Сухо, солнечно и жарко. Правда, во второй половине дня вдоль северной границы – Волынь, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская области – набегут облака и иногда возможен дождь с грозой. Но только в северных районах указанных областей. Температура воздуха в Украине будет высокой, 28-33 градуса, на юге и на востоке местами до +35", – написала Диденко.

В Киеве четверг обещает быть сухим и солнечным, температура воздуха 30-32 градуса.

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Синоптик добавила, что на выходных в Киеве градусы немного спустятся вниз, к более комфортным 25-27, но без дождей.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы. Больше всего пострадал Великоновоселковский район. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи. Населенный пункт был обесточен.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала было похолодание, затем снова вернулась жара, и такие температурные качели ожидаются до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Смотрите также видео, как в городе Острог Ровенской области затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь:

Видео: Instagram/rivne_1283

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