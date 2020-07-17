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В Украине продолжает бушевать стихия: синоптики объявили штормовое предупреждение

17 июля, 11:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

Из-за непогоды в Украине четвертый день подряд объявляют штормовое предупреждение. Сегодня, 17 июля, снова не повезет западной Украине – спасатели предупреждают о грозах.

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А в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, спасатели предупреждают, что на реке Припять сохранится тенденция повышения уровня воды на 1-3 см в сутки. А в створе поста Речица и на реке Стоход 14-17 июля будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий и приусадебных участков.

Напомним, в конце июня в Одессе прошел ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц областного центра. На Ланжероновском спуске, по словам очевидцев, появился самый настоящий "водопад". Кроме того, больше всего пострадали улицы Балковская и Приморская.

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А в горных районах Ивано-Франковской области заметили огромный смерч. Необычное для Украины явление сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер.

Видео: Oleh Perepelyuk, Facebook
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