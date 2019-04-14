Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

"Нептун". Ракета может прикрыть акватории Черного и Азовского морей. Фото: М. Палинчак.

В Одесской области испытывали новейшие украинские ракетные системы — комплекс противокорабельных крылатых ракет "Нептун" и комплекс "Ольха-М". Последнее изделие является более дальнобойной версией уже поступившего на вооружение ВСУ ракетного комплекса "Ольха". "Сегодня" подробно разузнала об этих новинках украинской "оборонки".

Одна "Ольха" — хорошо, а две — лучше

Испытания "Ольхи-М" прошли 4 апреля. О них сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, это модернизированный вариант высокоточного ракетного комплекса "Ольха", который уже поступил на вооружение ВСУ. Разница, по словам Турчинова, состоит в том, что ракеты "Ольхи" способны поражать цели на расстоянии в 70 км, а "Ольха-М" бьет уже на 130 км.

Разработчиком "Ольхи" является киевское конструкторское бюро "Луч". По словам генерального конструктора — генерального директора КБ "Луч" Олега Коростелева, "Ольха" является альтернативой самой мощной советско-российской 300-мм реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Смерч". В 2014 году выяснилось, что ракет, предназначенных для стрельбы из "Смерчей", в распоряжении украинской армии осталось всего на несколько недель активных боевых действий. Новое изделие было необходимо для того, чтобы закрыть все эти бреши, а также усилить отечественный ракетный щит, представленный уже довольно старым тактическим ракетным комплексом "Точка-У", принятым на вооружение еще во времена СССР.

Взяв за основу "Смерч", украинские конструкторы тем не менее сумели создать совершенно новый комплекс. Во-первых, была переделана практически вся электронная "начинка" пусковой установки, а во-вторых, сама ракета стала корректируемой. Она получила возможность во время пикирования наводиться на цель по ранее заданной системе координат. Таким образом, 12 ракет, которыми может быть снаряжена каждая пусковая установка, могут поразить 12 отдельных целей. Этого качества нет у обычного "Смерча".

Первые стрельбы "Ольха" произвела в марте 2016 года. Точность ракет оказалась настолько высокой, что, по словам Олега Коростелева, во время одного из испытаний сразу две ракеты попали практически в одно и то же место, где стоял столбик, размещенный в точке прицеливания. "Ольха" принята на вооружение и уже в 2019 году будет поступать в распоряжение ВСУ (планируется сформировать первое подразделение). Этот комплекс выполнен полностью из украинских комплектующих.

"Наши конструкторы и производственники продолжили кропотливую работу по улучшению ракетной техники", — отметил Александр Турчинов. В результате и появилась более дальнобойная система "Ольха-М".

Модернизация пусковых установок советских "Смерчей" под требования ракетного комплекса "Ольха" ведется на Шепетовском ремонтном заводе (ШРЗ), который специализируется на ремонте ракетно-артиллерийского вооружения для нужд ВСУ. К слову, именно на этом предприятии будет производиться украинская модернизация советской 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", разработки Харьковского КБ им. Морозова, получившая название "Верба". Главным преимуществом "Вербы" является возможность управлять огнем, не выходя из кабины. В 2019 году в украинской армии появится первое подразделение, вооруженное уже украинской РСЗО.

Специалисты этого предприятия создали и собственный вариант улучшения "Града" под названием "Берест". "Берест" также позволяет управлять огнем, не выходя из кабины, но при этом обладает увеличенным по сравнению с "Градом" боекомплектом — 50 ракет вместо 40. Однако, в отличие от "Вербы", "Берест" пока существует в единственном экземпляре и был представлен на октябрьской выставке "Оружие и безопасность" прошлого года.

Но вернемся к улучшенной "Ольхе". Переоборудование пусковой установки под требования "Ольхи-М" также велось на ШРЗ. Помимо специалистов КБ "Луч", в ней принимали участие сотрудники предприятия "Оризон-Навигация", которые оснастили ПУ аппаратурой, обеспечивающей привязку к местности. Интересно, что именно эта машина принимала участие на большом военном параде, посвященном Дню Независимости 24 августа 2018 года. Сначала ее отремонтировали на ШРЗ для эксплуатации в качестве РСЗО "Смерч", но вскоре после парада судьба машины круто изменилась, и она стала частью проекта "Ольха-М".

Но и на "Ольхе-М" работа не останавливается. По словам Александра Турчинова, вскоре будет создано новое поколение этих ракет, поражающих цели на расстоянии до 200 км.

"Берест". Улучшенный вариант "Града" существует пока в единственном экземпляре. Фото: ukroboronprom.com.ua

Сложный полет "Нептуна"

На следующий день, 5 апреля, в Одесской области прошли испытания еще одной системы — высокоточного комплекса крылатых ракет "Нептун", способного поражать как наземные, так и надводные цели. По всей видимости, это были третьи испытания данной ракетной системы — о предыдущих стало известно 5 декабря прошлого года.

"Нептун" также является детищем КБ "Луч", но в кооперации участвуют и другие предприятия — как государственные, так и частные. Как пояснил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, помимо "Луча", в создание "Нептуна" вовлечены госпредприятия "Оризон-Навигация", "Импульс", "Визар", ЦКБ "Арсенал", а также частные компании: "Радионикс", "Телекарт-Прибор", "Укринмаш", "Украинская бронетехника", ПАО "Мотор Сич" и КрАЗ.

По словам Олега Коростелева, дальность применения "Нептуна" составляет до 300 км, то есть украинская крылатая ракета способна прикрыть акватории Черного и Азовского морей. Сам комплекс, который выехал в прошлую пятницу на испытания, состоит из командной машины управления, транспортной машины для перевозки боезапаса, заряжающей машины и, собственно, пусковой установки с четырьмя контейнерами для запуска ракет. Все эти элементы были размещены на колесной платформе производства КрАЗ.

Как сообщил Александр Турчинов, составляющие комплекса "Нептун", включая крылатую ракету Р-360 "никогда раньше не производились в Украине". Поэтому во время испытаний, проверялась работа всех элементов комплекса, в том числе и самой ракеты.

"Крылатая ракета выполнила уникальное по сложности полетное задание: пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов и на обратном пути точно поразила цель", — уточнил Турчинов.

Позднее советник министра обороны Юрий Бирюков опубликовал траекторию полета украинской ракеты. Пролетев 95 км в одну сторону на высоте 300 м, "Нептун" повернул почти на 90 градусов и начал возвращаться назад, постепенно снижаясь. В итоге КР провела в воздухе 13 мин. 55 сек., преодолев за это время расстояние в 225 км. Самая малая высота полета перед поражением цели составляла 5 м.

Следует отметить, что 5 апреля испытывался наземный вариант ракетного комплекса "Нептун". Именно он и поступит в ближайшее время на вооружение, чтобы усилить нашу береговую оборону. Однако уже сейчас разрабатываются варианты для воздушного и морского базирования украинской крылатой ракеты.

Платформой для воздушного базирования будет избран самолет Су-24М, а для морского — ракетный катер "Лань", строительство которого пока еще не началось. Проектирование воздушного варианта "Нептуна" должно начаться в этом году, а разработку корабельного варианта комплекса планируется завершить в течение следующих двух лет, разумеется, при условии надлежащего финансирования.

Но уже сейчас, по словам Юрия Бирюкова, Украина стала всего лишь шестой страной мира из числа тех, кто располагает полным циклом производства комплексов крылатых ракет.

Также недавно в Украине испытали новый контрбатарейный радар. Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии.

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АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.