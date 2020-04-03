В Украине проверят все места для обсервации из-за коронавируса и создадут новый реестр

Министерство здравоохранения Украины в связи с распространением коронавируса проведет проверку всех мест обсервации и после этого создаст реестр обсерваторов в стране. Об этом в ходе брифинга сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"Обсерваторы создаются и обеспечиваются органами местной власти, с нашей стороны были прописаны четкие критерии того, какие должны быть условия в обсерваторах. В настоящее время Минздрав получил поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и сегодня-завтра нашими специалистами совместно с облгосадминистрациями будет проведена проверка всех потенциальных мест для обсервации, сформирована дополнительная таблица того, отвечает ли обсерватор определенным требованиям – это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины",- сказал он.

Кроме того, до конца текущей-начала следующей недели в Украину прибудут 12 амплификаторов ПЦР-диагностики, что позволит расширить диагностику коронавируса на всю территорию страны.

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"Мы привлекаем частные лаборатории. Есть разные способы – использовать как оборудование, так и работников, мобильные бригады",- добавил Ляшко.

Напомним, в Тернопольской области целая семья заразилась коронавирусом. Заболели двое детей и трое взрослых.

Кроме того, в Украине появилась первая волонтерская горячая линия по вопросам COVID-19 и карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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