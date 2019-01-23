В Украине разбушевалась непогода: список дорог, где ограничено движение
Для обеспечения проезда на дорогах привлечено боле полутора тысяч работников «Укравтодора»
По состоянию на 13:00 23 января в Украине обеспечено транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения. Однако существуют определенные ограничения движения на некоторых дорогах. Об этом в Facebook информирует ГСЧС Украины.
Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 1673 работника и 1146 единиц техники. Также стало известно, где ограничено движение на автодорогах в Украине.
Винницкая область: М-12 Стрый-Знаменка (от м. Номеров до г Гайсин); М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский (от г. Жмеринка до Могилева).
Николаевская область: М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью); Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев (от границы с Кировоградской областью до г Николаев); Р-75 КПП "Тимкове"-Александровка (от пгт Кривое Озеро до пгт Олесандривка Вознесенского района).
Кировоградская область: М-12 Стрый-Знаменка (от м. Кропивницкий к границе с Черкасской областью); М-13 Кропивницкий-Платоново (от г. Кропивницкий к границе с Николаевской областью); Н-23 Кропивницкий-Запорожье (от г. Кропивницкий к границе с Днепропетровской областью); Н-14 Александровка-Кропивницкий (от г. Кропивницкий к границе с Николаевской областью); М-05 Киев-Одесса (от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью) введено ограничение движения для пассажирских и тяжеловесных транспортных средств.
Одесская область: М-05 Киев-Одесса (от 273 км до 450 км.).
Черкасская область: М-05 Киев-Одесса (от 143 км до 237 км) М-12 Стрый-Знаменка (от 518 до 584 км).
Как сообщалось, в Виннице за ночь выпало рекордное количество снега. По сообщению Винницкого областного центра по гидрометеорологии, утром в городе высота снежного покрова составила 30 см.
В свою очередь вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что из-за сильного снегопада в Украине все штабы по вопросам ЧС будут работать круглосуточно. Он поручил не допустить скопления транспорта и обеспечить расчистку дорог.
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