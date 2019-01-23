В Украине разбушевалась непогода: список дорог, где ограничено движение

Для обеспечения проезда на дорогах привлечено боле полутора тысяч работников «Укравтодора»

Фото: ГСЧС

В Украине разбушевалась непогода: список дорог, где ограничено движение //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/448/5c486444841ef.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/448/5c486444841ef.jpg 2019-01-23T14:56:06+02:00 Украина Для обеспечения проезда на дорогах привлечено боле полутора тысяч работников «Укравтодора»

По состоянию на 13:00 23 января в Украине обеспечено транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения. Однако существуют определенные ограничения движения на некоторых дорогах. Об этом в Facebook информирует ГСЧС Украины.

Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 1673 работника и 1146 единиц техники. Также стало известно, где ограничено движение на автодорогах в Украине.

Винницкая область: М-12 Стрый-Знаменка (от м. Номеров до г Гайсин); М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский (от г. Жмеринка до Могилева).

Николаевская область: М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью); Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев (от границы с Кировоградской областью до г Николаев); Р-75 КПП "Тимкове"-Александровка (от пгт Кривое Озеро до пгт Олесандривка Вознесенского района).

Кировоградская область: М-12 Стрый-Знаменка (от м. Кропивницкий к границе с Черкасской областью); М-13 Кропивницкий-Платоново (от г. Кропивницкий к границе с Николаевской областью); Н-23 Кропивницкий-Запорожье (от г. Кропивницкий к границе с Днепропетровской областью); Н-14 Александровка-Кропивницкий (от г. Кропивницкий к границе с Николаевской областью); М-05 Киев-Одесса (от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью) введено ограничение движения для пассажирских и тяжеловесных транспортных средств.

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Одесская область: М-05 Киев-Одесса (от 273 км до 450 км.).

Черкасская область: М-05 Киев-Одесса (от 143 км до 237 км) М-12 Стрый-Знаменка (от 518 до 584 км).

Как сообщалось, в Виннице за ночь выпало рекордное количество снега. По сообщению Винницкого областного центра по гидрометеорологии, утром в городе высота снежного покрова составила 30 см.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что из-за сильного снегопада в Украине все штабы по вопросам ЧС будут работать круглосуточно. Он поручил не допустить скопления транспорта и обеспечить расчистку дорог.

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