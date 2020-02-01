В Украине разрабатывают собственную тест-систему для диагностики коронавируса – Данилов

Разработка тест-системы должна быть завершена в ближайшее время

Видео: телеканал "Украина"

В ближайшее время в Украине разработают собственную тест-систему для диагностики коронавируса.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где эксперты и политики, приглашенные на программу 31 января, выясняли, действительно ли новый Трудовой кодекс Украины станет стимулом лучше работать, а также чем грозит коронавирус украинцам, и как от него уберечься.

По его словам, в ближайшее время украинская система должна заработать.

"Выступал наш ученый. Он сказал не все. На самом деле занимаются разработкой тест-систем наших собственных. Мы уже в среду имеем собственную украинскую тест-систему. Потому что 20-го числа китайцы полностью дали всем желающим заниматься созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", – заявил Данилов.

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Ранее стало известно, что Евросоюз объявил о выделении экстренного "финансированияв 10 млн евро в рамках европейской программы "Горизонт-2020" для исследования коронавируса" и методов противодействия его распространению. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Также сообщалось, что в Китае разработали экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса. Производство экспресс-теста уже началось. На данном этапе его объемов достаточно, чтобы провести анализы у порядка 4 тыс. человек в день.

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