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В Украине резко изменится погода: когда ждать снега, мороза и штормового ветра

19 марта, 15:09

Сергей Мартынец

В Украину ненадолго заглянуло тепло, но уже с субботы погода испортится

Сегодняшнее тепло до +17 в ближайшие дни исчезнет и придет похолодание. На выходных даже дойдет до морозов и снега. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она напомнила, что 20 марта будет день весеннего равноденствия: это значит, что как раз приходит время окончательного перехода к лету, а такие изменения спокойными не бывают.

"Завтра, в день весеннего равноденствия, в Украине еще будет преобладать теплая погода, однако другая воздушная масса постепенно растворит сегодняшнее апрельское тепло. Температура воздуха на севере, например, уже составит 9-12 градусов. На остальной территории Украины 20 марта ожидается 10-14 градусов. В южной части, большинстве центра и на Закарпатье 13-17 градусов. Дожди завтра наиболее вероятны в западных областях Украины и на юге", – написала Диденко.

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В Киеве в пятницу будет свежее, 10-11 градусов, но осадки вряд ли ожидаются.

Синоптик предупредила, что самое интересное начнется на выходных. Начиная с субботы, 21 марта, в Украине ожидается существенное изменение погоды – постепенное похолодание (юг и восток еще в субботу побудут в тепле, но недолго), в дальнейшем осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся уже к "минусам".

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"Холодная погода продлится и дальше, ближе к следующим выходным воздух начнет прогреваться", – добавила она.

Зима выдалась весенней, а март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А что ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она рассказала, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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Источник: Сегодня

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