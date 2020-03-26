В Украине резко потеплеет: синоптик порадовала прогнозом погоды

Холодно будет только ночью, местами даже мороз

В Украину возвращается настоящая весна. 27 марта по всей территории страны будет сухая и солнечная погода, а температура воздух поднимется до +16. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, пятница в Украине будет теплой.

"Температура ночью еще около нуля или небольшие "минусы", а уже днем ​​поднимется до 10-16 градусов. Антициклон "Юрген" и дальше не подпустит к нам никаких дождей – завтра везде сухо и солнечно. Ветер также не меняется с северо-востока, умеренный, на юге и востоке временами может рвануть к штормовому – до 15-18 м/с", – написала Диденко.

В Киеве 27 марта ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля, а вот днем ​​потеплеет в столице до +14.

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Суббота и воскресенье в Украине обещают быть теплыми, в течение дня 10-17 градусов. Осадки маловероятны, преимущественно солнечно.

Синоптик отмечает, что новое похолодание ожидается с 30-31 марта.

Зима выдалась весенней, а март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А чего ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Смотрите, как в столице 22 марта пошел снег:

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