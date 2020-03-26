В Украину вернулась настоящая весна: где прогреет до 14 градусов (карта)

В Украине сегодня, 26 марта, будет солнечно и потеплеет. Осадков, по прогнозам синоптиков, не будет. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"26 марта в Украине без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. В южной части местами ожидаются порывы 15-18 м/с.

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Температура установится на уровне 9-14 градусов тепла. А вот в Карпатах будет холоднее – 0-5 градусов тепла.

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Напомним, ранее синоптик Наталия Диденко рассказала, что к концу недели из Украины уйдут ураганный ветер, мороз, и в страну снова вернется настоящая весна. К выходным ожидаются до +17 и солнечная погода.

Кроме того, недавно заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы опубликовали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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